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Германия готова дать Украине гарантии безопасности, их уже обсуждают в G7 — Шольц

06 июля 2022, 15:24

Германия готова дать Украине гарантии безопасности, их уже обсуждают в G7 — Шольц

Германия готова предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности. Сейчас их детали обсуждаются в рамках G7. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, который сегодня отвечает на вопросы депутатов в Бундестаге.

При этом Шольц отметил, что эти гарантии могут быть аналогичные положением 5 статьи Североатлантического договора о коллективной обороне НАТО, в смысле автоматической военной помощи в случае нападения на страну и подчеркнул, скорее всего они должны быть адаптированы к конкретной ситуации.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, Украина нуждается в такой системе гарантий безопасности, которая сможет быть действенной даже в условиях, когда страна не является членом НАТО.

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