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Сколько детей остаются в Славянске, рассказал мэр

06 июля 2022, 15:49

Сколько детей остаются в Славянске, рассказал мэр

В Славянске остаются около 23 тысяч мирных жителей. Об этом в эфире марафона «FreeДОМ» сообщил глава городской военной администрации Вадим Лях.

Мэр назвал удары российских войск по городу местью за то, что они не имеют успехов в наступлении. По его словам, последние две недели Россия так «кошмарит» жителей в городе.

«Фортификационные сооружения строились с самого начала боевых действий, и продолжают укрепляться сейчас. Здесь очень хороший оборонительный рубеж, это помогает ВСУ сдерживать врага», — рассказал Лях.

По его словам, из оставшихся в городе мирных жителей четыре тысячи — это дети.

«Это проблемная ситуация. Родители не спешат выезжать. Хотя в каждом эвакуационном автобусе есть дети. Но хотелось бы, чтобы этот процесс проходил активнее, пока есть безопасный маршрут», — сообщил Лях.

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