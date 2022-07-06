Сколько детей остаются в Славянске, рассказал мэр

В Славянске остаются около 23 тысяч мирных жителей. Об этом в эфире марафона «FreeДОМ» сообщил глава городской военной администрации Вадим Лях.



Мэр назвал удары российских войск по городу местью за то, что они не имеют успехов в наступлении. По его словам, последние две недели Россия так «кошмарит» жителей в городе.



«Фортификационные сооружения строились с самого начала боевых действий, и продолжают укрепляться сейчас. Здесь очень хороший оборонительный рубеж, это помогает ВСУ сдерживать врага», — рассказал Лях.



По его словам, из оставшихся в городе мирных жителей четыре тысячи — это дети.



«Это проблемная ситуация. Родители не спешат выезжать. Хотя в каждом эвакуационном автобусе есть дети. Но хотелось бы, чтобы этот процесс проходил активнее, пока есть безопасный маршрут», — сообщил Лях.