Путин решил принять участие в саммите G20. Туда приглашен Зеленский

Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите G20, на который также приглашен президент Украины Владимир Зеленский.



Как сообщает российский МИД, официальное приглашение на саммит от президента Индонезии Джоко Видодо на имя Путина было получено.



«В предварительном порядке информировали Джакарту о намерении президента Путина принять в нем участие. Формат участия подлежит уточнению в зависимости от развития ситуации в мире и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии», — говорится в сообщении.



Президент Владимир Зеленский также получил приглашение на участие в саммите G20.