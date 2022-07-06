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Генштаб отменил документ о разрешении на перемещение военнообязанных. Его доработают

06 июля 2022, 16:14

Генштаб отменил документ о разрешении на перемещение военнообязанных. Его доработают

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отменил решение о получении разрешения военнообязанными на выезд за пределы места жительства во время действия военного положения и объявления мобилизации. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Он отметил, что этот документ изначально касался исключительно внутренней работы территориальных центров комплектации (ТЦК) и «не создавал обязательств, ограничений прав и свобод граждан Украины».

«Несмотря на это, его появление в сети повлекло за собой многочисленные манипуляции, разночтения и даже незаконные действия по препятствованию перемещению граждан, что стало основанием для дискредитации Вооруженных Сил Украины и военно-политического руководства государства. Поэтому начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины с целью недопущения дальнейших манипуляций вокруг этого вопроса принято решение об отмене действия Порядка с отправкой на доработку», — рассказал Залужный по итогам заседания ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

Он отметил, что обновленный документ будет разработан на основе изменений в законы и подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие перемещение в условиях военного положения, п«имеющаяся законодательная база не учитывает сегодняшних реалий и не обеспечивает эффективных мобилизационных механизмов».

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что лица призывного возраста, военнообязанные и резервисты могут выезжать за пределы места жительства только с разрешения ТЦК.

Президент Владимир Зеленский поручил высшему военному руководству страны доложить ему детали документа об ограничениях передвижения военнообязанных. «Прошу Генеральный штаб не принимать без меня подобных решений», — подчеркнул он.

Группа народных депутатов предложила законодательно уточнить порядок выезда призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства в пределах Украины, разрешив им беспрепятственное перемещение страной. Соответствующий законопроект № 7522 зарегистрирован в Верховной Раде 5 июля.

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