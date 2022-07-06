Зеленский отрицает конфликт с Генштабом ВСУ

Президент Владимир Зеленский заверил, что между ним и Генштабом нет никаких недоразумений. Об этом глава государства сказал в комментарии журналистам, передает «Украинская правда».



Он назвал «мелкой ошибкой» вопрос о разрешениях на перемещение военнообязанных в сравнении с единством против РФ.



«У нас сегодня была встреча с военными. У нас они каждый день проходят эти заседания, но сегодня (6 июля — ред.) было отдельное заседание по решению Генштаба 5 июля. Мы решили, что решение было принято не совсем верно и его отменят», — рассказал Зеленский.



Он добавил: «Что касается возможных недоразумений между мной и Генштабом, то никаких недоразумений нет. Это мелкая ошибка по сравнению с тем большим единством, которое мы демонстрируем перед лицом российской угрозы. Это просто мелочь. Это ни о чем».

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Генштаб отменил свой документ о разрешениях на перемещение военнообязанных