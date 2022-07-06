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Минздрав обещает выплачивать зарплату медикам на оккупированных территориях

06 июля 2022, 17:22

Минздрав обещает выплачивать зарплату медикам на оккупированных территориях

Минздрав Украины продолжает выплачивать повышенную зарплату медицинским работникам, в том числе и оказавшимся на временно захваченных территориях. Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает «Укринформ».

«С начала войны по программе медицинских гарантий перечислено более 50 млрд гривен для того, чтобы все оплаты производились и выплата повышенных заработных плат, согласно указу президента, 13,5 тысяч для медсестры и 20 тысяч для врача продолжала выплачиваться», - сказал Ляшко.

По его словам, ежемесячно на зарплаты врачам и другим работникам учреждений здравоохранения уходит в среднем 8 млрд 700 млн гривен, средства продолжают выплачиваться врачам, оказавшимся на территориях медработникам, где Российская Федерация пытается установить оккупационный режим.

«Эти средства доходят до медицинских работников. Но с каждым днем ​​все сложнее это делать, поскольку страна-террорист пренебрегает всеми правилами и конвенциями, в том числе Женевской, и пытается оказывать давление на медицинских работников, принуждая к сотрудничеству с оккупационным режимом», - добавил Ляшко.

На временно оккупированных территориях находится 469 медицинских учреждений, как первичной, так и специализированной помощи. Ляшко напомнил, что врачи на этих территориях должны продолжать спасать украинцев, и эта работа по законодательству не означает сотрудничество с оккупантами.

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