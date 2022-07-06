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Нардепу Ковалеву сообщили о подозрении в госизмене и коллаборационизме

06 июля 2022, 17:28

Нардепу Ковалеву сообщили о подозрении в госизмене и коллаборационизме

Народному депутату Украины Алексею Ковалеву сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве государству-агрессору, информирует Государственное бюро расследований.  

В ведомстве отметили, что уголовное производство в отношении Ковалева было открыто в апреле 2022 года. После полномасштабного вторжения Российской Федерации он находится на временно оккупированной территории Херсонской области и помогает оккупационным войскам.

«В ходе расследования установлено, что в начале июля этого года Алексей Ковалев вступил в должность заместителя председателя в незаконно созданном оккупационной администрацией государства-агрессора — "правительстве Херсонской области"», — говорится в сообщении.

Также Ковалев 8 июня на своей странице в социальной сети разместил публикацию о якобы интеграции в Россию части Украины.

«Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения), ч. 1 ст. 111-2 УК Украины (пособничество государству-агрессору), за что предусмотрено наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается», — добавили в ГБР.

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