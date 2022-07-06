Нардепу Ковалеву сообщили о подозрении в госизмене и коллаборационизме

Народному депутату Украины Алексею Ковалеву сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве государству-агрессору, информирует Государственное бюро расследований.



В ведомстве отметили, что уголовное производство в отношении Ковалева было открыто в апреле 2022 года. После полномасштабного вторжения Российской Федерации он находится на временно оккупированной территории Херсонской области и помогает оккупационным войскам.



«В ходе расследования установлено, что в начале июля этого года Алексей Ковалев вступил в должность заместителя председателя в незаконно созданном оккупационной администрацией государства-агрессора — "правительстве Херсонской области"», — говорится в сообщении.



Также Ковалев 8 июня на своей странице в социальной сети разместил публикацию о якобы интеграции в Россию части Украины.



«Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения), ч. 1 ст. 111-2 УК Украины (пособничество государству-агрессору), за что предусмотрено наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается», — добавили в ГБР.