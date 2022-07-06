В Донецке горит нефтебаза

Пожар на нефтебазе в Донецке. Фото из соцсетей

В Кировском районе Донецка в результате обстрела начался пожар на нефтебазе. Об этом сообщает сепаратистский сайт ДАН со ссылкой на главу оккупационной администрации района Юрия Будрина.



Он утверждает, что горюче-смазочных материалов на нефтебазе не хранилось в данный момент.



По его словам, пожарные «МЧС ДНР» уже занимаются локализацией возгорания.



«Глава администрации» Донецка Алексей Кулемзин сообщил также, что из-за обстрела в Кировском районе на улице Нефтяной повреждены частные дома и автомобиль.