В Донецке горит нефтебаза

В Кировском районе Донецка в результате обстрела начался пожар на нефтебазе. Об этом сообщает сепаратистский сайт ДАН со ссылкой на главу оккупационной администрации района Юрия Будрина.
Он утверждает, что горюче-смазочных материалов на нефтебазе не хранилось в данный момент.
По его словам, пожарные «МЧС ДНР» уже занимаются локализацией возгорания.
«Глава администрации» Донецка Алексей Кулемзин сообщил также, что из-за обстрела в Кировском районе на улице Нефтяной повреждены частные дома и автомобиль.