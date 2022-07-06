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В Северодонецке сейчас невозможно восстановить водоснабжение и подачу тепла — ВГА

06 июля 2022, 20:39

В Северодонецке сейчас невозможно восстановить водоснабжение и подачу тепла — ВГА

В оккупированном россиянами Северодонецке невозможно восстановить водоснабжение и теплоснабжение без возвращения украинской власти в город. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации города Александр Стрюк.

«Материальную базу ЖКХ россияне разрушили, ищут специалистов для восстановления, но их в Северодонецке почти не осталось. Работникам коммунальных предприятий города, которые эвакуировались, начали приходить угрозы от оккупантов», — рассказал Стрюк.

Он также отметил, что есть попытки оккупационных властей организовать деятельность управления образования и собрать до 1 сентября детей.

«Из некоторых кварталов людей депортировали на оккупированные территории», — добавил глава ВГА.

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