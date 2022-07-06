В Северодонецке сейчас невозможно восстановить водоснабжение и подачу тепла — ВГА

В оккупированном россиянами Северодонецке невозможно восстановить водоснабжение и теплоснабжение без возвращения украинской власти в город. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации города Александр Стрюк.



«Материальную базу ЖКХ россияне разрушили, ищут специалистов для восстановления, но их в Северодонецке почти не осталось. Работникам коммунальных предприятий города, которые эвакуировались, начали приходить угрозы от оккупантов», — рассказал Стрюк.



Он также отметил, что есть попытки оккупационных властей организовать деятельность управления образования и собрать до 1 сентября детей.



«Из некоторых кварталов людей депортировали на оккупированные территории», — добавил глава ВГА.

Читайте также: В оккупированном войсками РФ Северодонецке ищут специалистов ЖКХ