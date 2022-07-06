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Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: Трое раненых, горели поля и сельхозпредприятие

06 июля 2022, 20:59

Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: Трое раненых, горели поля и сельхозпредприятие

Последствия обстрела Днепропетровщины. Фото: Днепропетровская ОВА Последствия обстрела Днепропетровщины. Фото: Днепропетровская ОВА

Российские силы сегодня в течение дня несколько раз обстреляли территорию Днепропетровской области. Есть раненые мирные жители. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

По его информации, с самого утра россияне шесть раз ударили по Криворожскому району из разного оружия.

«Обстреляли сразу четыре громады — Широковскую, Апостоловскую, Нивотрудовскую и Зеленодольскую. В Апостоловской и Нивотрудовской громадах горели поля с пшеницей. В Зеленодольской — лесополоса. В Широковской громаде обстрелом повредило солнечную электростанцию. В селе Шестерня разрушен дом. Там произошел пожар, его уже потушили. Село частично без света и газа», — сообщил Резниченко.

Он отметил, что эти обстрелы обошлись без жертв.

«К вечеру враг обстрелял из РСЗО Синельниковский район. Попали по Покровской громаде. Три человека ранены, один из раненых тяжелый. Произошло возгорание на местном сельхозпредприятии. Спасатели тушат огонь», — рассказал глава области.

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