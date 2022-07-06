В Лисичанске осталось до 12 тысяч человек – Верещук

В Лисичанске осталось до 12 тысяч человек. Об этом в эфире телемарафона рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



«Если вы упоминаете о Лисичанске, то там осталось 10-12 тысяч человек. Большинству удалось эвакуироваться. И я должна признать – у них была возможность эвакуироваться. Там остались люди, которые по определенным причинам, я не стану сейчас давать оценок, но и объективных, и, наверное, часто и субъективных, остались», - сообщила Верещук.



По ее словам, что россияне вывозят жителей Лисичанска в фильтрационные лагеря.



«Их забирают в фильтрационные лагеря, проводят тщательную проверку на патриотичность или принадлежность к Вооруженным силам, то ли родственники воевали, то ли в ТРО, то ли татуировки есть, то ли еще что-то, или даже видео, или пост в Фейсбуке, что близко напоминало бы об украинской позиции», - рассказала Верещук.