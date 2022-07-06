Заработала западная артиллерия: Зеленский — о продвижении ВСУ

Украинские силы продвигаются на нескольких тактических направлениях, в том числе и на юге — на Херсонщине, в Запорожской области. Об этом рассказал президент Укрины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 6 июля.



«Наконец чувствуется, что мощно заработала западная артиллерия. Ее точность такая, как нужно. Наши защитники наносят очень ощутимые удары по складам и другим точкам, которые очень важны для логистики оккупантов. Это существенно снижает наступательный потенциал российской армии. Потери оккупантов с каждой неделей будут только расти, как и усложненность их снабжения», — отметил Зеленский.



Он также сказал, что на юге, в оккупированных районах, российские силы заблокировали любую возможность для людей знать правду о происходящем.



«Блокируют доступ к социальным сетям, мессенджерам и YouTube. Люди должны об этом знать. Поэтому, если у вас есть возможность говорить с людьми на юге — с Херсоном, Геническом, Бердянском, Мелитополем и другими городами и селами — распространяйте, пожалуйста, там правду. Используйте любую возможность, чтобы сказать людям в оккупированных районах, что мы помним о них и за них мы боремся», — сказал президент.



«Мы не отдадим нашу землю — вся суверенная территория Украины будет украинской», — подчеркнул Зеленский.