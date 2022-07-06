«Это варварство»: Зеленский рассказал подробности обстрела педагогического университета в Харькове

Сегодня в Харькове российским ракетным ударом был разрушен педагогический университет. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.



По его словам, разрушены главный корпус, лекторий, университетский музей, научная библиотека.



«Это с точностью до 100% характеризует российское вторжение. Если давать определение тому, что такое варварство, этот удар подходит больше всего. Только враг цивилизованности и человечности может бить ракетами по педагогическому университету», — сказал Зеленский.



Он добавил, что поврежден этим ударом и памятник, посвященный Григорию Сковороде, на площади перед университетом.



«Его засыпало обломками. Но все-таки памятник не разбит, а вот музей Сковороды, расположенный на Харьковщине, еще в мае сгорел после российского обстрела... Мы обязательно выстоим и все восстановим», — подчеркнул президент.