Масштабные пожары в Донецке и Макеевке. Планы Кремля. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Российские оккупанты продолжают активный штурм на Донбассе. Ракетами обстрелян Торецк и Бахмут.

Разведка США представила 3 сценария развития событий в войне России против Украины.

В Донецке горит нефтебаза, а в Макеевке склад боеприпасов.

На восстановление Мариуполя понадобится 14 миллиардов долларов. Оккупационная администрация России собирается снести треть города.

Как в Мариуполе проводится скрытая мобилизация.

Генштаб отменил решение о том, что мужчинам призывного возраста необходимо разрешение на передвижение. Но это не исключает такого запрета впринципе.

Путин и Зеленский могут встретиться на саммите G20. Обоих президентов пригласили на мероприятие.