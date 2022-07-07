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Силы РФ проводят ротацию с привлечением местных жителей в Луганской области — Гайдай

07 июля 2022, 08:37

Силы РФ проводят ротацию с привлечением местных жителей в Луганской области — Гайдай

Российские силы проводят ротацию с привлечением местного населения в Луганской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Россияне уже отметили захват нашего региона, приравняли это к победе во Второй мировой войне, но на границу области так и не вышли. Проводят ротацию, привлекая местных», — подчеркнул он.

Гайдай пояснил алгоритм этих действий оккупантов — мужчину приглашают на работу, например, в водоканал, а через несколько дней он вместо первых денег получает повестку.

«Его вызывает "новая родина". За счет северодончан и лисичан враг пытается преодолеть сопротивление украинских бойцов, чтобы завершить выполнение хотя бы какой-либо задачи. Ожидаем очередного усиления с их стороны», — подчеркнул он.

Глава области добавил: «Воевать на равных условиях они не в состоянии, пятикратное преимущество использовать тоже. Когда оно десятикратное и разрешено стирать с лица земли крупные города — то получается».

Вместе с тем, глава ОВА утверждает, что захватить дорогу из Лисичанска в Бахмут россиянам не удается уже третий месяц и они контролируют только те участки, от которых украинские бойцы отошли на новые оборонительные позиции.

«Пока держали Лисичанск, никаким метром этой дороги враг не владел. Для них это очередная «Великая битва», — подчеркнул Гайдай.

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