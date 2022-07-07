В СНБО отмечают признаки истощения арсенала оружия РФ

Через четыре месяца после начала вторжения появились признаки истощения арсенала оружия армии РФ. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова.



По его словам, на начальном этапе войны российская армия терпела неудачу и теряла свои элитные подразделения, а сейчас войска РФ больше не в силах атаковать более чем на одном направлении фронта.

Как отмечает Данилов, российские войска наступают шагами под прикрытием артиллерии, РФ накапливает большое количество оружия на каждом квадратном километре, с которым ВСУ не в состоянии справиться, что дает россиянам преимущество.

Он утверждает, что Украина ведет оборонительную войну.



В июне же в Украину были доставлены артиллерийские ракетные системы HIMARS из США, что позволило ВСУ нанести удар по тем целям, которые ранее достать украинским оружием было невозможно. Данилов, заявляет, что войскам Украины нужны еще десятки таких систем, так как войска РФ «беззащитны перед ними».

Еще Данлов сказал, что ВСУ использовали много вооружений и боеприпасов советских времен, и теперь нужно будет полагаться на вооружение НАТО.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сейчас около миллиона украинцев или воюют или обучаются этому. А в видеообращении 6 июля Президент Владимир Зеленский отметил, что «мощно заработала западная артиллерия» и украинские силы продвигаются на нескольких тактических направлениях.