Российские войска обстреляли Зеленодольскую общину в Днепропетровской области

Ночью 7 июля российские войска продолжили обстреливать Криворожский район Днепропетровской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Он отметил, что войска РФ нанесли удар по Зеленодольской общине, а в Марьянском из-за попадания российских снарядов была повреждена линия электропередач, и теперь село отчасти без света.

По словам Резниченко, люди не пострадали.

В утренней сводке Генштаба 7 июля сообщалось, что армия РФ пытается преодолеть сопротивление ВСУ и установить полный контроль над Луганской областью, для того РФ перемещает свои войска.