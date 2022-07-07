«ДНР» заявила о гибели семи человек, трое из них — несовершеннолетние

На подконтрольной группировке «ДНР» территории в результате обстрелов за сутки погибли семеро мирных жителей, в том числе трое несовершеннолетних. Об этом сообщает так называемый «СЦКК ДНР».



Отмечается, что погибли мальчик и девочка 2015 года рождения, подросток 2005 года рождения, а также четверо взрослых. Смерти зафиксированы в Донецке, Ясиноватой, Макеевке и Мироновском.



«Ранения различной степени тяжести получили 28 гражданских лиц, в том числе восемь детей: в Петровском и Кировском районах Донецка, Харцызске, Ясиноватой, Макеевке, в Мироновском», — заявили в «ДНР».

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за сутки погибли семеро мирных жителей. Еще двое были ранены.