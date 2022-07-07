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Армия РФ атаковала остров Змеиный

07 июля 2022, 09:43

Армия РФ атаковала остров Змеиный

Российская армия осуществила ракетную атаку на остров Змеиный. Есть повреждения. Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

«Враг дважды атаковал Одесскую область. Удар двумя ракетами ночью пришелся на два разрушенных сельскохозяйственных ангара. В одном из них хранилось около 35 т зерна. По предварительным данным, жертв нет», — отметили в ОК «ЮГ».

Также сообщается, что на рассвете, во время авиационного облета и разведки Змеиного, остров атакован двумя ракетами воздушного базирования. Существенно поврежден причал.

30 июня, напомним, стало известно, что российская армия покинула Змеиный в результате успешной операции Вооруженных сил Украины, а на следующий день, 1 июля, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что оккупанты ударили фосфорными бомбами по оставленному ними острову.

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