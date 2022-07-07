Роберто Де Дзерби расторг контракт с «Шахтером» — СМИ

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби расторг контракт с донецким футбольным клубом. Об этом сообщил журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.



Он напомнил, что Де Дзерби проработал в Украине чуть больше года, 43-летний итальянец Роберто Де Дзерби возглавил «горняков» летом 2021 года, подписав контракт на 2 года.

Под руководством итальянского специалиста «Шахтер» провел 30 матчей, набрав в среднем 2,17 очка за игру, донецкий клуб выиграл Суперкубок Украины и дважды квалифицировался в групповой этап Лиги чемпионов.



У тренера Де Дзерби оставался еще один год по контракту.



Украинские спортивные журналисты Виктор Вацко и Игорь Цыганык со ссылкой на свои источники сообщают, что новым главным тренером «Шахтера» станет хорватский специалист Игор Йовичевич. До этого Йовичевич был главным тренером «Днепра-1», но в июне покинул клуб.



Журналист Михаил Спиваковский отмечал, что у «Днепра-1» был контракт с Йовичевичем еще на год, но хорват смог уйти благодаря правилу ФИФА, согласно которому иностранные тренеры и футболисты в Украине из-за войны могут в одностороннем порядке приостанавливать контракты на сезон 2022/23.



«То есть контракт приостанавливается, Йовичевич отрабатывает его в другом клубе и подписывает новое соглашение с новым клубом. А кто этот клуб — секрет Полишенеля», — сказал Спиваковский в программе «ТаТоТаке».