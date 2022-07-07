В России назвали количество украинцев, приехавших с начала войны

С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину на территорию РФ въехали свыше 2,3 миллионов украинцев. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, передает российский «ТАСС».



По информации Мизинцева, за сутки с территорий, подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР», а также из «опасных районов Украины» в Россию приехали 24 068 человек, в том числе 3 726 детей.



В целом с начала полномасштабной войны, уверяет Мизинцев, государственную границу РФ пересекли 2 359 135 человек, из них 371 925 — дети.





Украинцев, вывезенных в Россию после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, вызывают на допросы. Там заставляют подтверждать «военные преступления Украины»: что якобы украинские военные стреляли в мирных жителей.



Также сообщалось, что Россия принудительно депортировала на свою территорию 1 миллион 200 тысяч украинских граждан.