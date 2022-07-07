Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Оккупанты полностью возобновили работу порта в Мариуполе — Андрющенко

07 июля 2022, 10:40

Оккупанты полностью возобновили работу порта в Мариуполе — Андрющенко

Полноценно восстановлена ​​работа Мариупольского морского порта. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

По его словам, оккупанты подали электричество предприятию отдельной линией и разблокировали главный канал порта.

«Порт готов к полноценному мародерству и встрече военных грузов. По договоренности оккупантов с режимом Асада все награбленное будет отправлено/легализовано через Сирию», - заявил Андрющенко.

Также он сообщил, что в ряде районов Мариуполя установлены новые блокпосты, в том числе и в районе порта.

Ранее, 6 июля, Пётр Андрющенко рассказал, как с помощью объявлений о наборе сотрудников на работу в «МЧС» группировки «ДНР» оккупанты проводят скрытую мобилизацию мариупольцев на войну против Украины.

Еще по теме

Места
Донецкая область Мариуполь
Прочее
Война Оккупация
Организации
Мариупольский морской торговый порт

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:11
«ЛНР» сообщила о семи пострадавших от обстрелов
12:39
Оккупанты вывезли за пределы Мариуполя экспонаты музеев города — Мариупольский горсовет
11:59
«ЛНР»: Управлять захваченным Северодонецком будет экс-мэр Брянки
11:46
Донецк снова обстреливают: большой пожар в Петровском районе
11:15
Мясо, гречка, кетчуп: Житель Донецка показал цены на продукты
10:40
Оккупанты полностью возобновили работу порта в Мариуполе — Андрющенко
23:20
Масштабные пожары в Донецке и Макеевке. Планы Кремля. Дайджест НД за день ►
21:38
Не дали забрать вещи: В Мариуполе оккупанты снесли дом без предупреждения
21:20
В Лисичанске осталось до 12 тысяч человек – Верещук
20:39
В Северодонецке сейчас невозможно восстановить водоснабжение и подачу тепла — ВГА
20:33
В Донецке горит нефтебаза
19:19
«ДНР»: В Макеевке из-за обстрела погибли двое детей, пятеро человек ранены
17:52
«ДНР» и «ЛНР» разрешили вывозить через свою территорию продукцию из оккупированных регионов в Россию
16:50
В оккупированный Крым россияне привозят военнопленных — Ташева
16:13
В Мариуполе оккупанты нашли новый способ рекрутинга военных — Андрющенко
все новости
13:11
«ЛНР» сообщила о семи пострадавших от обстрелов
12:51
Используют ли оружие от Запада в Донецкой области, рассказал Кириленко
12:39
Оккупанты вывезли за пределы Мариуполя экспонаты музеев города — Мариупольский горсовет
12:16
Славянск под обстрелом, есть раненые
12:10
В Минобороны РФ заявили, что обстреляли ракетами остров Змеиный
11:59
«ЛНР»: Управлять захваченным Северодонецком будет экс-мэр Брянки
11:48
Борис Джонсон уходит в отставку — СМИ
11:46
Донецк снова обстреливают: большой пожар в Петровском районе
11:15
Мясо, гречка, кетчуп: Житель Донецка показал цены на продукты
11:13
Полиция задокументировала 28 ударов оккупантов по Донецкой области за сутки
10:40
Оккупанты полностью возобновили работу порта в Мариуполе — Андрющенко
10:34
В России назвали количество украинцев, приехавших с начала войны
10:22
В ВСУ показали установку украинского флага на острове Змеиный
09:55
Роберто Де Дзерби расторг контракт с «Шахтером» — СМИ
09:43
Армия РФ атаковала остров Змеиный
все новости
ВИДЕО
Славянск под обстрелом, есть раненые
07 июля, 12:16
В ВСУ показали установку украинского флага на острове Змеиный
07 июля, 10:22
Масштабные пожары в Донецке и Макеевке. Планы Кремля. Дайджест НД за день ►
06 июля, 23:20

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция