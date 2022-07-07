Оккупанты полностью возобновили работу порта в Мариуполе — Андрющенко

Полноценно восстановлена ​​работа Мариупольского морского порта. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.



По его словам, оккупанты подали электричество предприятию отдельной линией и разблокировали главный канал порта.



«Порт готов к полноценному мародерству и встрече военных грузов. По договоренности оккупантов с режимом Асада все награбленное будет отправлено/легализовано через Сирию», - заявил Андрющенко.



Также он сообщил, что в ряде районов Мариуполя установлены новые блокпосты, в том числе и в районе порта.

Ранее, 6 июля, Пётр Андрющенко рассказал, как с помощью объявлений о наборе сотрудников на работу в «МЧС» группировки «ДНР» оккупанты проводят скрытую мобилизацию мариупольцев на войну против Украины.