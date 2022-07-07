Полиция задокументировала 28 ударов оккупантов по Донецкой области за сутки

Оккупанты за сутки обстреляли 16 населённых пунктов Донецкой области, ударив по региону 28 раз. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.



Из-за обстрелов Донетчины российскими войсками погибли люди, в том числе и ребенок, также есть раненые.



Под огнем оказались города Авдеевка, Красногоровка, Бахмут, Торецк, пгт Желанное, села Веселая Долина, Калиново, Карловка, Карповка, Клещиевка, Кодема, Ласточкино, Максимилиановка, Нетайлово, Первомайское, Соловьево.

Разрушены за сутки, по данным полицейских Донецкой области, 47 гражданских объектов: 27 жилых домов, из них 4 многоквартирных, школа, детский сад, техникум, колледж, больница, центр предоставления соцуслуг, админздание, трансформатор, сожжены поля с пшеницей.

Российские войска использовали обстрела региона ракеты ЗРК «С-300», РСЗО «Ураган», «Град», артиллерию и танки.



Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что за прошедшие сутки в результате российских обстрелов территории региона погибли 7 мирных жителей.