«ЛНР»: Управлять захваченным Северодонецком будет экс-мэр Брянки

В захваченном российскими силами Северодонецке исполняющим обязанности «главы администрации» назначен Николай Моргунов.



Как заявили в «администрации» главы группировки «ЛНР» Леонида Пасечника, подписан соответствующий «указ».



«Ранее Моргунов занимал должность главы администрации города Брянка», — сообщили в «ЛНР».

Моргунов с 2006 по 2010 год занимал должность заместителя городского головы Брянки, в 2010 году избран на пост городского головы. После захвата города группировкой «ЛНР» весной 2014 года стал работать на оккупантов.



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