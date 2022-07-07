В Минобороны РФ заявили, что обстреляли ракетами остров Змеиный

Армия РФ нанесла удар по высадившимся на Змеиный украинским военным. Об этом сообщили в минобороны России.

Там отметили, что около 5 утра на остров высадились с моторной лодки украинские солдаты и сфотографировались с флагом. После этого самолетом ВКС России по острову был немедленно нанесён ракетный удар.



Правительство РФ сообщило, что в результате удара по острову Змеиный несколько украинских военнослужащих погибли, а оставшиеся отправились в направлении пункта Приморское Одесской области.

Утром 7 июля в ОК «ЮГ» сообщили, что российская армия осуществила ракетную атаку на Змеиный, остров был атакован двумя ракетами воздушного базирования, существенно поврежден причал. Ранее добровольческое подразделение «Зґард» на своей Facebook-странице опубликовало фотографии установки украинского флага на острове Змеиный.