Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Оккупанты вывезли за пределы Мариуполя экспонаты музеев города — горсовет

07 июля 2022, 12:39

Оккупанты вывезли за пределы Мариуполя экспонаты музеев города — горсовет

Краеведческий и Художественный музеи Мариуполя остались без своих коллекций, являющихся культурным наследием города и региона. Об этом сообщают в Мариупольском городском совете.

Отмечается, что оккупанты украли подлинники картин Куинджи и Айвазовского, уникальные иконы и исторические экспонаты, уничтожив учреждения. 

В горсовете Мариуполя напомнили, что так же более 75 лет назад действовали и нацисты, грабили музеи и вывозили к себе.

Читайте также:

Куинджи и Айвазовский «спасены»: Как российские войска грабят музеи Мариуполя

6 июля мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что на восстановление города понадобится около 14 миллиардов доллалров и 7-10 лет.

Еще по теме

Места
краеведческий музей Мариуполь
Прочее
Война Оккупация обстрелы на Донбассе

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:57
Мэры, депутаты, правоохранители: Оккупанты похитили на Херсонщине более 450 человек
16:27
В Донецке продолжается пожар на территории «Камаз-Центра»
15:06
В РФ заявили, что могут присоединить захваченные территории Украины. И назвали условие
14:31
«ДНР»: В Донецке в результате обстрела погибла женщина
13:51
В Кременной оккупанты расстреливают людей на улицах города — Луганская ОВА
13:11
«ЛНР» сообщила о семи пострадавших от обстрелов
12:39
Оккупанты вывезли за пределы Мариуполя экспонаты музеев города — горсовет
11:59
«ЛНР»: Управлять захваченным Северодонецком будет экс-мэр Брянки
11:46
Донецк снова обстреливают: большой пожар в Петровском районе
11:15
Мясо, гречка, кетчуп: Житель Донецка показал цены на продукты
10:40
Оккупанты полностью возобновили работу порта в Мариуполе — Андрющенко
23:20
Масштабные пожары в Донецке и Макеевке. Планы Кремля. Дайджест НД за день ►
21:38
Не дали забрать вещи: В Мариуполе оккупанты снесли дом без предупреждения
21:20
В Лисичанске осталось до 12 тысяч человек – Верещук
20:39
В Северодонецке сейчас невозможно восстановить водоснабжение и подачу тепла — ВГА
все новости
16:57
Мэры, депутаты, правоохранители: Оккупанты похитили на Херсонщине более 450 человек
16:27
В Донецке продолжается пожар на территории «Камаз-Центра»
16:25
Российские войска могут пойти в наступление в направлении Запорожья — Минобороны
15:33
Ракетный удар по центру Краматорска: Известно об одном погибшем и шести раненых
15:06
В РФ заявили, что могут присоединить захваченные территории Украины. И назвали условие
15:04
Джонсон объявил об уходе с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии
14:55
Минобороны РФ решило дать возможность своим войскам в Украине «отдохнуть»
14:46
На Донетчине аварийные бригады вернули свет в 37 населенных пунктов
14:31
«ДНР»: В Донецке в результате обстрела погибла женщина
13:51
В Кременной оккупанты расстреливают людей на улицах города — Луганская ОВА
13:22
Cилы РФ ударили по Краматорску, есть жертвы
13:11
«ЛНР» сообщила о семи пострадавших от обстрелов
12:51
Используют ли оружие от Запада в Донецкой области, рассказал Кириленко
12:39
Оккупанты вывезли за пределы Мариуполя экспонаты музеев города — горсовет
12:16
Славянск под обстрелом, есть раненые
все новости
ВИДЕО
Cилы РФ ударили по Краматорску, есть жертвы
07 июля, 13:22
Славянск под обстрелом, есть раненые
07 июля, 12:16
В ВСУ показали установку украинского флага на острове Змеиный
07 июля, 10:22

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция