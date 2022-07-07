Оккупанты вывезли за пределы Мариуполя экспонаты музеев города — Мариупольский горсовет

Краеведческий и Художественный музеи Мариуполя остались без своих коллекций, являющихся культурным наследием города и региона. Об этом сообщают в Мариупольском городском совете.



Отмечается, что оккупанты украли подлинники картин Куинджи и Айвазовского, уникальные иконы и исторические экспонаты, уничтожив учреждения.



В горсовете Мариуполя напомнили, что так же более 75 лет назад действовали и нацисты, грабили музеи и вывозили к себе.

Напомним, 6 июля, мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что на восстановление города понадобится около $14 млрд и 7-10 лет.