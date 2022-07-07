Используют ли оружие от Запада в Донецкой области, рассказал Кириленко

В Донецкой области используется оружие, которое Украина получает от западных партнеров. Однако его недостаточно, чтобы полностью остановить российскую армию и перейти к деоккупации территорий. Об этом в эфире телеканала «Белсат» сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«Оружие приходит, но, конечно, не в том количестве, чтобы говорить о том, чтобы враг был полностью остановлен. И в дальнейшем мы перешли к деоккупации территорий. Но оружие, однозначно, приходит. И результаты его использования есть, об этом информирует Генштаб», — отметил Кириленко.



Также глава области отметил, что усилия российской армии сконцентрируются в Донецкой области, несмотря на активность оккупантов в Харьковской, Запорожской, Херсонской областях.



«Для них это ключевое», — сказал Кириленко.



По словам главы области, командование ВСУ знает, где будут проходить попытки продвижения. И предпринимает все усилия, чтобы остановить оккупантов. Однако обезопасить города от хаотичных обстрелов на данном этапе невозможно, подчеркнул Кириленко.



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