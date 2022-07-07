В Кременной оккупанты расстреливают людей на улицах города — Луганская ОВА

В оккупированной Кременной расстреливают людей на улицах. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил, что о таких фактах узнает «все чаще и чаще».

«Всем известно, что россияне преследуют местных жителей с проукраинской позицией или просто отказываются сотрудничать с оккупантами. В Кременной террор достиг такого уровня, что людей расстреливают прямо на улице. Помогают в этом местные коллаборанты, сдающие население с проукраинской позицией, указывают точные адреса», - заявил Сергей Гайдай.

Он отметил, что тех, кто не желает работать, заставляют это делать угрозами. В пример Гайдай привел людей из сферы администрации или экономики. Соглашающиеся же мужчины, по словам главы Луганской ОВА, обычно получают повестки от оккупантов.

Ранее в Мариупольском городском совете сообщили, что оккупанты украли из музеев Мариуполя подлинники картин Куинджи и Айвазовского, уникальные иконы и исторические экспонаты, вывезли имущество за переделы города.