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Минобороны РФ решило дать возможность своим войскам в Украине «отдохнуть»

07 июля 2022, 14:55

Минобороны РФ решило дать возможность своим войскам в Украине «отдохнуть»

В воюющих в Украине российских военных подразделениях проходят мероприятия по «восполнению боевых возможностей», им дали возможность «отдохнуть». Об этом сообщает министерство обороны России.

«В подразделениях, выполнявших боевые задания во время "специальной военной операции", проходят мероприятия по пополнению боевых возможностей. Военнослужащим предоставлена возможность отдохнуть, получить письма и посылки из дома», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что на полевых пунктах идет плановое обслуживание боевых машин.

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