На Донетчине аварийные бригады вернули свет в 37 населенных пунктов

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение более чем 37 тысячам семей в 37 населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



За сутки аварийно-ремонтные бригады восстановили энергоснабжение для 37 122 семей в Краматорском, Покровском и Бахмутском районах. Больше всего обновлений в Константиновской громаде — более 26 тысяч семей. Кроме того, за вчера восстановлено электропитание для более чем шести тысяч домов в Торецкой громаде.



«Сейчас без света — 323 населенных пункта Донецкой области. Самые сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское», — сообщили в ДТЭК.