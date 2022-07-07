Джонсон объявил об уходе с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии

Борис Джонсон уходит в отставку с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны. Об этом он объявил в ходе специального обращения к нации.



При этом Джонсон отметил, что будет выполнять обязанности главы партии и правительства, пока не выберут нового лидера тори. По его словам, процедура выбора нового лидера консерваторов будет определена на следующей неделе.



Политик также сказал, что ему грустно покидать «лучшую работу в мире», отметил достижения своего правительства, а также поблагодарил сторонников за поддержку.



Кроме того, Джонсон заверил, что Великобритания продолжит помогать Украине «столько, сколько это будет необходимо». По данным СМИ, после выступления перед британским народом политик намерен позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

От Бориса Джонсона требовали уйти в отставку после назначения на правительственную должность члена парламента Криса Пинчера, обвиненного в сексуальных домогательствах. Утверждалось, что Джонсон знал об обвинениях, но все равно подписал назначение. Сам премьер говорил, что ему ничего неизвестно об этом факте.



В знак протеста правительство Джонсона с начала июля покинули около 50 человек — министры и парламентские секретари, принимающие участие в работе кабинета.