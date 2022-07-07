В Донецке продолжается пожар на территории «Камаз-Центра»

В Донецке снова горит территория предпрития «Камаз-Центр» в Киевском районе. Об этом сообщает телеграм-канал «Типичный Донецк».



Столб дыма над «Камаз-Центр» виден во многих районах города.



Корреспондент российского ВГТРК сегодня во время включения в эфир телеканала «Россия 1», говорил что это не новый пожар, а позавчерашний, который продолжается до сих пор. Якобы когда пожарные подъезжают к месту, то начинается обстрел.

Пожар в «Камаз-Центре» начался 5 июля после обстрела. На территории автоцентра находился склад боеприпасов боевиков «ДНР». Из-за огня снаряды начали детонировать.



Сегодня, 7 июля, с самого утра подконтрольный группировке «ДНР» Донецк подвергается обстрелам. Как сообщили в группировке «ДНР», под обстрелами оказались Петровский и Куйбышевский районы города.