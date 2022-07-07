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Российские войска могут пойти в наступление в направлении Запорожья — Минобороны

07 июля 2022, 16:25

Российские войска могут пойти в наступление в направлении Запорожья — Минобороны

Российские войска усиливают группировку и, возможно, готовятся к наступлению в направлении Запорожья. Об этом на брифинге заявила заместитель министра обороны Украины Анны Маляр.

Маляр подчеркнула, что российские военные концентрируются на взятии под полный контроль Луганской области, однако пока что они этого не достигли. Наиболее сложная ситуация, по ее словам, на Славянском, Краматорском и Бахмутском направлениях.

«На Запорожском и Новопавловском направлениях, по данным Главного управления разведки, не исключается проведение противником наступления в направлении Запорожья. Или совершение обхода в направлении "Великая Новоселка — Покровское" с целью окружения наших подразделений», — сообщила она.

По информации замминистра, подразделения оккупантов на этом направлении усиливаются по меньшей мере пятью батальонно-тактическими группами.

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