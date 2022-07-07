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За два месяца кладбище под Мариуполем увеличилось вдвое

07 июля 2022, 11:38

За два месяца кладбище под Мариуполем увеличилось вдвое

В поселке Старый Крым недалеко от оккупированного войсками РФ Мариуполя территория места массового захороненя за два месяца увеличилась в два раза. Об этом сообщают «Схемы» со ссылкой на данные спутника Planet Labs.

29 июня спутник зафиксировал технику, которой российские оккупанты выкапывают новые траншеи на кладбище возле поселка Старый Крым, что вблизи Мариуполя. Расследователи «Схем» отмечают, что в сравнении со спутниковым снимком Planet Labs сделанным 8 мая площадь массовых захоронений на этом кладбище увеличилась почти вдвое.

Ссылаясь на данные городского совета Мариуполя, «Схемы» пишут, что всего там может быть похоронено более 15 тысяч жителей города.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отмечает, что резкое увеличение кладбища в Старом Крыму может быть связано с тем, что оккупанты начали разбирать завалы многоэтажных домов, поврежденных и разрушенных российской армией. Он говорит, что под завалами каждого такого дома может находится около сотни погибших местных жителей.

По его данным, «государственные ритуальные услуги» и подконтрольная оккупантам РФ судебно-медицинская экспертиза в Мариуполе извлеченное из под завалов тела чаще всего везут на кладбище в Старом Крыму.

Напомним, 4 июля мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявлял, что оставшиеся в городе жители гибнут из-за из-за нехватки медицинских препаратов.

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