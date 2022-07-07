Мэры, депутаты, правоохранители: Оккупанты похитили на Херсонщине более 450 человек

С начала полномасштабной войны России против Украины в Херсонской области оккупанты похитили более 450 человек. Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.



По ее данным, с начала полномасштабного вторжения России правоохранительными органами Херсонской области зафиксированы факты похищения или исчезновения 457 человек.



«Среди них мэры городов Каховка, Таврийск, Скадовск, Голая Пристань, Берислав, сельские головы Новоалександровской, Бехтерской и Милевской ОТГ, председатель Чернобаевского поселкового совета и его заместитель, старосты сел Старая Збурьевка, Змиевка и Осокоровка, секретарь Новокаховского городского совета, 17 депутатов областного и местного советов, 43 правоохранителя и два священнослужителя», — детализировала генпрокурор.



Венедиктова отметила, что в настоящее время следствию известно об освобождении 306 граждан.



«Оккупанты продолжают незаконно удерживать 151 человека, среди которых депутаты местных советов, директор Новокаховского лицея №10, бывший Херсонский городской голова, восемь правоохранителей и другие граждане», — подчеркнула она.