Зеленский: Политика Великобритании в отношении Украины не изменится, несмотря на отставку Джонсона

Президент Владимир Зеленский заявил, что уверен в неизменности политики Великобритании в отношении Украины в ближайшее время, несмотря на отставку премьер-министра страны Бориса Джонсона. Об этом он сказал в интервью CNN.



Зеленский назвал Джонсона «настоящим другом Украины».



«Украина многое получила от своих отношений с премьер-министром, включая в первую очередь военную поддержку», — сказал Зеленский, комментируя отставку Джонсона.



Он отметил, что с нетерпением ждет возможности поговорить с Джонсоном напрямую, чтобы узнать больше о деталях его отставки.

Борис Джонсон заявил, что ходит в отставку с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.



От Бориса Джонсона требовали уйти в отставку после назначения на правительственную должность члена парламента Криса Пинчера, обвиненного в сексуальных домогательствах. Утверждалось, что Джонсон знал об обвинениях, но все равно подписал назначение. Сам премьер говорил, что ему ничего неизвестно об этом факте.



В знак протеста правительство Джонсона с начала июля покинули около 50 человек — министры и парламентские секретари, принимающие участие в работе кабинета.