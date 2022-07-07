Оккупанты до сих пор пытаются установить полный контроль над Луганщиной — Генштаб

Российские силы до сих пор пытаются установить полный контроль над территорией Луганской области. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Украины по состоянию на вечер 7 июля.



На Донетчине ситуация очень напряженная, продолжаются обстрелы и штурмы.



«На Славянском направлении оккупанты снова безуспешно штурмовали Богородичное, пытаясь полностью его захватить. Наши воины жестко подавили очередную попытку», — отметили в Генштабе.



Сообщается, что оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Сулиговка, Красное, Никополь, Новопавловка, Карнауховка, Адамовка, Краснополье, Богородичное, Мазановка, Дибривное и Долина. Возле последнего для ударов применили штурмовую и армейскую авиацию.



На Краматорском направлении россияне пытались штурмовать в направлениях Григоровки и Верхнекаменского, безуспешно.



Кроме того, из ствольной и реактивной артиллерии оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Маяки, Северск, Серебрянка, Григоровка, Верхнекаменское, Золотаревка и Звановка. Вражеский авиаудар зафиксирован в районе Серебрянки.



«На Бахмутском направлении украинские воины нанесли врагу потери, когда тот пытался улучшить тактическое положение недалеко от Вершины и Берестового. Противник в панике отошел. Обстреливал из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Выемка, Иванодарьевка, Спорное, Берестовое, Белогоровка, Покровское, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Клиновое, Вершина, Кодема, Майорск, Нью-Йорк. Применил армейскую авиацию вблизи Шумов. Закрепляется в окрестностях населенного пункта Спорное», — говорится в сводке.



На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обоюдные обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения.