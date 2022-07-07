Россияне обстреляли Харьков осколочно-фугасными снарядами

Сегодня оккупанты снова обстреляли Харьков, три человека погибли в результате обстрела. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Харьковской области – начальник следственного управления Сергей Болвинов на своей странице в Facebook.



Обстрелу подвергся Немышлянский район.



«По предварительным данным, наш город обстрелян из РСЗО "Ураган", осколочно-фугасные снаряды. 3 человека погибли, 5 ранены», — написал Болвинов.



Он добавил, что следователи на месте работают над установлением всех подробностей.