Путин заявил, что Россия «всерьез пока ничего не начинала в Украине»

Россия пока не предпринимала «серьезных действий» в Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин сегодня на встрече с руководителями фракций Госдумы.



«Все должны знать, что мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров. Но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться», — заявил Путин.



Он добавил, что «сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя». «Что здесь скажешь, пусть попробуют», — сказал Путин.