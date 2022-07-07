«ДНР»: В Донецке снова горит нефтебаза

В подконтрольном группировке «ДНР» Донецке сегодня снова горит нефтебаза в Кировском районе города. Местные жители сообщают об этом в соцсетях.



«Столб дыма возвышается над Кировским районом в районе нефтебазы. Подробности уточняются», — написал в телеграм «мэр» Донецка от «ДНР» Алексей Кулемзин.



Днем ранее нефтебаза в Кировском районе уже горела в результате обстрела. При этом «глава» Кировского района Юрий Будрин уверял, что там нет горюче-смазочных материалов в данный момент, поскольку «предварительно от спецслужб поступило предупреждение, что может быть обстрел, горючее вывезено».