Путин признал, что боевики «ДНР» и «ЛНР» являются частью российской армии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею приравнять участников формирований «ЛНР» и «ДНР» к российским военным. Об этом он сказал в четверг на встрече с руководством Госдумы РФ, передает ТАСС.



«Что касается приравнивания военнослужащих "ЛНР" и "ДНР" к российским военнослужащим, я полностью это поддерживаю. Более того, на практике это реализуется. Если есть какие-то вещи, которые еще не доработаны, нужно посмотреть, обязательно сделать», — заявил Путин.



Он отметил, что то же самое касается пограничников, которые находятся в Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях, потому что фактически они являются реальными участниками «специальной военной операции».