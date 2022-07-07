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Некомплект около 8 тысяч человек: Оккупанты пытаются возместить потери за счет мобилизованных на Луганщине

07 июля 2022, 22:47

Некомплект около 8 тысяч человек: Оккупанты пытаются возместить потери за счет мобилизованных на Луганщине

Российские оккупанты пытаются возместить значительные потери в живой силе за счет принудительно мобилизованных на оккупированных территориях, в частности, в Луганской области. Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

«Продолжаются меры принудительной мобилизации личного состава на временно оккупированной территории Луганской области. Мобилизованные имеют слабую подготовку и неудовлетворительную комплектацию средств защиты. В настоящее время текущий некомплект подразделений 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии вооруженных сил Российской Федерации составляет около 8 тысяч человек», — говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что противник продолжает нести значительные потери личного состава, вооружения и военной техники на территории Украины.

«По имеющейся информации, командование Центрального военного округа вооруженных сил Российской Федерации вынуждено выводит подразделения из состава 35-й отдельной мотострелковой бригады. В то же время пытается привлечь немотивированные подразделения 74-й отдельной мотострелковой бригады», — добавили в Генштабе ВСУ.

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