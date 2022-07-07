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Нацполиция: В результате российского удара по Краматорску повреждено как минимум 15 домов

07 июля 2022, 23:12

Нацполиция: В результате российского удара по Краматорску повреждено как минимум 15 домов

Правоохранители документируют последствия российского удара по центру Краматорска, повреждено по меньшей мере 15 домов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

«Оккупационные войска попали ракетой в жилищный сектор, есть убитые и раненые среди гражданских жителей. Доказательства военного преступления изъяты. По предварительным данным, россияне выпустили по Краматорску ракету 9М723 ракетного комплекса "Искандер-М"», — говорится в сообщении.

По данным полиции, авиаракетный удар был нанесен около 13:00. От обстрела пострадали, по меньшей мере, 15 зданий, в том числе гостиница, сгорели автомобили. Число пострадавших уточняется.

«На месте попадания ракеты работает следственно-оперативная группа, территорию обследуют взрывотехники. Правоохранители обходят дома, оказывают помощь людям», — добавили в Нацполиции.

Военное преступление квалифицировано по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

7 июля во время ракетного удара по Краматорску один человек погиб, еще шестеро были ранены. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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