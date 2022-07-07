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Оккупанты создали целую сеть фильтрационных лагерей для украинцев — США

07 июля 2022, 23:46

Оккупанты создали целую сеть фильтрационных лагерей для украинцев — США

Россия организовала вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных украинских территориях как минимум 18 фильтрационных лагерей. Об этом заявила заместитель главы миссии США при ОБСЕ Кортни Остриен во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, передает «Укринформ».

«По нашей оценке, Россия с помощью прокси-групп почти наверняка использует так называемые фильтрационные операции для проведения задержания и депортации гражданских украинских граждан в Россию», — заявила она.

Представительница США отметила, что россияне начали подготовку к процессу фильтрации на территории Украины еще до 24 февраля, создав специальные списки.

«Российские официальные лица, очевидно, создали списки украинских гражданских лиц, которые считались несущими угрозу контролю России над Украиной, включая кого-либо с проукраинскими взглядами, например, политических деятелей и активистов, а также сотрудников силовых структур, с целью задержания и фильтрации. В настоящее время обнаружено по меньшей мере 18 мест фильтрации вдоль украинско-российской границы», — заявила Кортни Остриен.

Она рассказала о нескольких историях украинцев, которые были депортированы в Россию, пройдя через эти фильтрационные лагеря.

«Их рассказы рисуют ужасную картину фильтрационных операций России и ее систематического процесса насильственного перемещения украинских гражданских в Россию, часто в отдаленные районы. Дальнего Востока, с территорий, которые Россия захватила после 24 февраля», — отметила Остриен.

Со ссылкой на очевидцев, она указала на то, что российские силы «принудительно перемещают этих украинских гражданских лиц во временные фильтрационные пункты в школах, культурных центрах, спортивных залах и других общественных зданиях в контролируемых россией частях восточной Украины и России, где российские силовики подвергают их жестким допросам, часто с обысками и избиениями».

Американская дипломатка подчеркнула, что такие случаи должны быть задокументированы для того, чтобы все, кто отдает приказы или участвует в этих действиях, могли быть привлечены к ответственности.

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