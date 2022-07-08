Обстрелы Краматорска и Славянска. Бои на Луганщине. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Российские оккупанты обстреляли Краматорск, Славянск и Авдеевку. В Торецке погибла семья.

Под Лисичанском продолжаются бои. В Кременной оккупанты начали охоту на проукраински настроенных жителей.

В захваченном Северодонецке представили уже третьего «народного мэра». Россияне начинают принудительную «мобилизацию».

Взрывы и пожары в Донецке и Макеевке. Есть погибшие.

В Мариуполе не будет отопительного сезона. Братская могила в селе Старый Крым увеличилась в два раза.

В Кремле озвучили условие присоединения захваченных территорий в состав РФ.