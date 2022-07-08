Оккупанты обстреляли село, дачный массив и парковую зону в Днепропетровской области

Российские войска утром 8 июля обстреляли Криворожский район, удары оккупанты по двум общинам – Апостоловской и Зеленодольской. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

По его информации, в Апостоловской общине войска РФ ударили по селу Новосеменовка, где взрывной волной были выбиты стекла в доме. В Зеленодольске зафиксировано попадание по дачному массиву и парковой зоне.



Резниченко отмечает, что люди, по предварительной оценке ситуации, не пострадали.

Напомним, сегодня, 8 июля, ночью в оккупированном Шахтерске был взорван склад с боеприпасами.