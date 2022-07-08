В ISW сообщают, что оккупанты готовят наступление на Славянск и Краматорск

Российская армия, вероятно, создает условия для наступления на Славянск и на Краматорск, нападение готовится сразу с трех сторон. Об этом сообщили в американском Институте исследования войны (ISW).



Отмечается, что оккупанты могут попытаться наступать на указанные города не только с севера и с востока, но и с запада.

Также ISW констатирует, что войска РФ достигли незначительных успехов к юго-востоку от Северска и продолжили наступательные действия к западу от Лисичанска.



Артиллерия оккупантов, по данным ISW, била по югу от Барвенкового и обстреливала Никополь, Новопавловку и несколько населенных пунктов возле Славянска. Эти удары могут свидетельствовать о том, что у армии РФ в планах обойти Барвенково с востока и либо двигаться в направлении трассы Изюм-Славянск для продвижения на юго-восток в сторону Славянска, либо двигаться прямо к юго-востоку от Барвенкового, в сторону Краматорска.

Эксперты ISW также сообщили, что сейчас российские войска восстанавливают силы, а также создают условия для новых наступлений в ближайшие недели или месяцы. К тому же, по данным аналитиков, в РФ продолжают создавать добровольческие отряды, чтобы компенсировать потери личного состава в боях в Украине.

Ранее, 7 июля, в Минобороны РФ заявили, что дали своим войскам задействованным в войне против Украины возможность «отдохнуть».