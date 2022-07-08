Из плена освободили 16-летнего сына главы Запорожского района

Из плена российских оккупантов освободили сына главы Запорожской райгосадминистрации Олега Буряка Владислава. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.



16-летнего подростка похитили 8 апреля на блокпосте российских оккупантов в Васильевке во время движения эвакуационной колонны из Мелитополя в Запорожье. Он находился в плену 90 дней.



В интервью «Радио Свобода» Олег Буряк рассказал, что его сын не хотел уезжать из Мелитополя, где жил его дедушка, боровшийся с раком четвертой стадии. Он умер 8 апреля.



Первое время Олег Буряк пытался самостоятельно освободить своего сына, но переговорный процесс с оккупантами зашел в тупик, россияне отказывались включать парня в списки на обмен. Тогда он стал привлекать общественность и СМИ.