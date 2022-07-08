«ДНР»: В Донецке погиб мирный житель

На подконтрольной группировке «ДНР» территории в результате обстрелов за сутки погиб один человек. Есть раненые. Об этом сообщает так называемый «СЦКК ДНР».



Отмечается, что в Петровском районе Донецка погиб мирный житель.



Ранения различной степени тяжести получили 14 человек, в том числе парень 2007 года рождения. Ранения зафиксированы в Петровском районе Донецка, Александровке, Минеральном, Ясиноватой, Светлодарске (пять человек), Красной Поляне.



Так называемый «СЦКК ЛНР» также сообщает о ранении пяти человек в подконтрольном «ДНР» Светлодарске в своей сводке.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области в результате обстрелов со стороны российской армии за сутки погибли шесть мирных жителей. 21 человек был ранен.



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